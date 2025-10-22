Oro torna a correre dopo correzione vigilia: focus su Fed e inflazione

Vendite innescate da venir meno tensioni USA-Cina

L'attesa per le decisioni della Fed

(Teleborsa) -, dopo la pesante, a causa di prese di profitto, dopo il lungo rally che ha portato i prezzi su nuovi record storici oltre i 4.000 dollari l'oncia. Il metallo prezioso resta sopra questo livello, a conferma che lo sfondamento del tetto dei 4mila ha dato un segnale rialzista importante al mercato.Questa mattina, ilregistra un, ben lontano dal picco di 4.398 dollari toccato la scorsa settimana, mentre ilrisale dello 0,3% a, dopo aver ceduto ieri circa il 5% del valore, il calo giornaliero più ampio da agosto 2020. Un movimento tecnico causato da velocidopo che il prezioso ha ripetutamente aggiornato i suoi massimi storici, mettendo a segno solo nell'ultimo mese un rialzo di circa il 10% e da inizio anno un forte incremento del 57%.Ad innescare le vendite sull'oro hanno contribuito anche i. Il presidente americanosi è detto sicuro di poter raggiungere un accordo commerciale con il presidente cinesein occasione dell'incontro della prossima settimana in Corea del Sud. Affermazioni che hanno allentato le preoccupazioni sorte nelle ultime settimane a fronte delle minacce del leader statunitense e della risposta di Pechino sull'export di terre rare.Gli Stati Uniti stanno anche, per metter fine al lungo in stallo sul commercio esulle importazioni indianedal 50% attuale.A sostenere il valore dell'oro concorre l'attesa per il prossimo, in cui sarà annunciato un nuovocon una probabilità ormai vicinissima al 100%. Il mercato attende però idi settembre, in uscita venerdì prossimo, dopo il ritardo nella diffusione del dato prodotta dallo shutdown.Ad ogni modo un intervento della banca centrale statunitense è pressoché scontato e qualcuno all'interno del Board spinge anche per un taglio più aggressivo di 50 punti base, a fronte delle evidenti difficoltà del mercato del lavoro.