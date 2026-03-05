Milano 15:38
45.119 -0,48%
Nasdaq 15:38
25.081 -0,05%
Dow Jones 15:38
48.482 -0,53%
Londra 15:38
10.509 -0,55%
Francoforte 15:38
24.058 -0,61%

Fed, Barkin: ultimi dati suggeriscono che rischi su inflazione sono in aumento

Finanza
Fed, Barkin: ultimi dati suggeriscono che rischi su inflazione sono in aumento
(Teleborsa) - Il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, ha dichiarato ai microfoni di Bloomberg TV che l'inflazione ancora elevata e i recenti dati sull'occupazione, più forti del previsto, potrebbero spostare le prospettive di rischio della Federal Reserve.

Secondo Barkin, mentre i tagli ai tassi dello scorso anno si basavano sulla percezione che i rischi per il mercato del lavoro fossero in aumento e quelli per l'inflazione in calo, "i dati arrivati negli ultimi due mesi suggeriscono che la situazione si è mossa nella direzione opposta".

L'attenzione è rivolta ai dati PCE (Personal Consumption Expenditures) attesi per la prossima settimana, che dovrebbero mostrare un'inflazione ancora di un punto percentuale sopra il target del 2%. "Questo mette certamente in pausa qualsiasi conclusione sul fatto che abbiamo finito di combattere l'inflazione", ha aggiunto Barkin, citando anche il conflitto tra Stati Uniti e Iran come potenziale fattore di ulteriore spinta sui prezzi al consumo.
Condividi
```