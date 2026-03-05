Fed, Barkin: ultimi dati suggeriscono che rischi su inflazione sono in aumento

(Teleborsa) - Il presidente della Fed di Richmond,, ha dichiarato ai microfoni di Bloomberg TV che l'ancora elevata e i recenti dati sull', più forti del previsto, potrebbero spostare le prospettive di rischio dellaSecondo Barkin, mentre i tagli ai tassi dello scorso anno si basavano sulla percezione che i rischi per il mercato del lavoro fossero in aumento e quelli per l'inflazione in calo, "i dati arrivati negli ultimi due mesi suggeriscono che la situazione si è mossa nella".L'attenzione è rivolta ai(Personal Consumption Expenditures) attesi per la prossima settimana, che dovrebbero mostrare un'inflazione ancora di un punto percentuale sopra il target del 2%. "Questo mette certamente in pausa qualsiasi conclusione sul fatto che abbiamo finito di combattere l'inflazione", ha aggiunto Barkin, citando anche il conflitto tracome potenziale fattore di ulteriore spinta sui prezzi al consumo.