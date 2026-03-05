Fed, Barkin: ultimi dati suggeriscono che rischi su inflazione sono in aumento

(Teleborsa) - Il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin
, ha dichiarato ai microfoni di Bloomberg TV che l'inflazione
ancora elevata e i recenti dati sull'occupazione
, più forti del previsto, potrebbero spostare le prospettive di rischio della Federal Reserve
.
Secondo Barkin, mentre i tagli ai tassi dello scorso anno si basavano sulla percezione che i rischi per il mercato del lavoro fossero in aumento e quelli per l'inflazione in calo, "i dati arrivati negli ultimi due mesi suggeriscono che la situazione si è mossa nella direzione opposta
".
L'attenzione è rivolta ai dati PCE
(Personal Consumption Expenditures) attesi per la prossima settimana, che dovrebbero mostrare un'inflazione ancora di un punto percentuale sopra il target del 2%. "Questo mette certamente in pausa qualsiasi conclusione sul fatto che abbiamo finito di combattere l'inflazione", ha aggiunto Barkin, citando anche il conflitto tra Stati Uniti
e Iran
come potenziale fattore di ulteriore spinta sui prezzi al consumo.