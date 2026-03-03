Wall Street a picco con preoccupazioni su inflazione e guerra Iran

Dow Jones

(Teleborsa) -che, dopo il rimbalzino di ieri sul finale, torna a, soprattutto la prospettiva che unapossa avere pesanti ripercussioni sull'economia e sull'inflazione.L'indicesta lasciando sul terreno l'1,87%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea l'crolla dell'1,65% attestandosi a 6.768 punti. Pesante il(-1,76%); negativo anche l'(-1,33%).Iloggi, dopo che un'ambasciata statunitense a Riyadh è stata colpita da droni iraniani e dopo che il Dipartimento di Stato americano ha ordinato la partenza del personale governativo statunitense dal Bahrein, Iraq e Giordania. A peggiorare la situazione le, il quale ha affermato che "qualunque tempo ci vorrà, va bene".A preoccupare gli operatori è soprattutto laderivante dal conflitto, a seguito dell'impennata dei costi dell'energia (petrolio e gas) e dei noli (costi di trasporto delle merci) in scia a interruzioni dell'approvvigionamento. Questo contesto rafforza lenel breve.In una giornata povera di spunti sotto il profilo macroeconomico, l'attenzione è puntata su alcunidi esponenti della Fed comeSotto osservazione anche alcune società retail alle prese con i numeri del trimestre, come Target e Best Buy.