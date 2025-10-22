Milano 12:07
Parigi: scambi negativi per Hermes
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 3,24% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hermes rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Hermes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2.202,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.144,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.260,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
