Parigi: scambi negativi per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese
, che presenta una flessione del 3,24% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hermes
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Hermes
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2.202,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2.144,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.260,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)