Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:53
24.868 -1,03%
Dow Jones 21:53
46.591 -0,71%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

Petrolio a 58,57 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,57 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 58,57 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```