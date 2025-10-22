Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo

(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, con un rialzo del 3,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 52,81 Euro. Supporto stimato a 51,65. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 53,97.
