Milano 17:25
42.203 -1,05%
Nasdaq 17:25
24.898 -0,91%
Dow Jones 17:25
46.763 -0,35%
Londra 17:25
9.524 +1,03%
Francoforte 17:24
24.139 -0,79%

Piazza Affari: in calo l'indice dei servizi di consumo italiano

Perde terreno il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 26.608,18 punti, ritracciando dell'1,11%.
