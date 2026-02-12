Milano 15:14
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +1,62% avanza a quota 24.800,24 punti.
