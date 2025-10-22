Piazza Affari: in calo STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda italo-francese di semiconduttori
, con un ribasso del 3,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)