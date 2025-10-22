Milano 12:08
42.451 -0,46%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:08
9.505 +0,83%
Francoforte 12:08
24.304 -0,11%

Piazza Affari: in calo STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo STMicroelectronics
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un ribasso del 3,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di STMicroelectronics più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di chip rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,94 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
