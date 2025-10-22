Proxigas: Assemblea Pubblica su transizione e sicurezza energetica

(Teleborsa) - Proxigas,
l’Associazione Nazionale Industriali Gas, organizza la propria Assemblea Pubblica che si terrà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 14.30
presso la Lanterna di Fuksas,
in Via Tomacelli 157 a Roma.
L’incontro, aperto dai saluti istituzionali del Presidente Pier Lorenzo Dell’Orco
e dalla relazione introduttiva del Direttore Generale Marta Bucci,
si propone di favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e stakeholder sulle sfide e sulle opportunità della transizione energetica. L’Assemblea intende offrire il punto di vista delle aziende del gas sulle politiche energetiche ed ambientali,
promuovendo un confronto tra operatori, regolatori e istituzioni sulle strategie da adottare
per garantire al Paese sicurezza energetica e competitività industriale.
Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo del gas
, attuale e prospettico, per garantire la tenuta del sistema energetico nazionale abilitando percorsi di decarbonizzazione che garantiscano, al contempo, una diversificazionedelle fonti di approvvigionamento e una maggiore accessibilità sociale all’energia.
Interverranno all’incontro rappresentanti delle istituzioni, tra cui Tommaso Foti,
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il PNRR, e Stefano Besseghini
, Presidente ARERA. La tavola rotonda, prevista dalle 15.30, vedrà la partecipazione dei vertici di alcune delle aziende associate a Proxigas: Guido Brusco (Eni), Paolo Gallo (Italgas), Monica Iacono (Engie), Nicola Lanzetta (Enel), Nicola Monti (Edison), Joao Santos Rosa (Shell) e Agostino Scornajenchi (Snam).
Infine, le conclusioni saranno affidate a Gilberto Pichetto Fratin,
Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’incontro sarà condotto e moderato dalla giornalista Costanza Calabrese.