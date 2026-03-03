Avio, Assemblea approva modifiche statuarie su governance

Avio

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi, sotto la Presidenza del Dottor. In particolare, l’Assemblea degli azionisti, con ildel capitale intervenuto, ha approvato alcunedi modifica dello Statuto sociale inerenti prevalentemente all’assetto didella Società e volte altresì a recepire alcuni dei recenti interventi al quadro normativo in materia.Più nel dettaglio, l’Assemblea ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione di, relative, inter alia, alla determinazione del, alle modalitàdi presentazione ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base didagli azionisti, nonché finalizzate all’adeguamento alla normativa in materia di lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.