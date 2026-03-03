Avio, Assemblea approva modifiche statuarie su governance

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi l’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Avio
, sotto la Presidenza del Dottor Roberto Italia
. In particolare, l’Assemblea degli azionisti, con il voto favorevole di più dell’80%
del capitale intervenuto, ha approvato alcune proposte del Consiglio di Amministrazione
di modifica dello Statuto sociale inerenti prevalentemente all’assetto di governance
della Società e volte altresì a recepire alcuni dei recenti interventi al quadro normativo in materia.
Più nel dettaglio, l’Assemblea ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione di modifica degli articoli 11, 12, 14, 16, 17 e 22 dello Statuto
, relative, inter alia, alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
, alle modalità
di presentazione ed elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate
dagli azionisti, nonché finalizzate all’adeguamento alla normativa in materia di lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.