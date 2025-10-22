Snam ottiene ancora Gold Standard ONU per riduzione delle emissioni di metano

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, haper l'Ambiente (UNEP) per la, a conferma dell'impegno concreto e continuativo del Gruppo su questo fronte. Il riconoscimento, assegnato nell'ambito dell'iniziativa Oil & Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) promossa dall'UNEP, premia le aziende che adottano i più alti standard di trasparenza e accuratezza nella rendicontazione delle emissioni di metano e nell'efficacia delle azioni di mitigazione. Snam si è distinta per l'eccellenza nelle attività di monitoraggio, reporting e riduzione delle emissioni di metano.In linea con gli impegni assunti nell'ambito dell'iniziativa, Snam ha registrato nel 2024 unae del 63% rispetto alla baseline del 2015. Questi risultati si inseriscono in una strategia climatica più ampia, che ha visto nel 2024 una riduzione delle emissioni Scope 1 e 2 del 16% rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2022. Le emissioni Scope 3 sono diminuite del 10% rispetto al 2023 e del 15% rispetto alla baseline 2022, grazie alla riduzione dell'intensità emissiva della supply chain e alle minori emissioni delle società controllate.Il riconoscimento giunge a conferma dell'impegno di Snam nella riduzione delle emissioni di metano e, più in generale, del percorso verso la neutralità carbonica, con l'obiettivo di azzerare le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2040 e raggiungere il Net Zero su tutte le emissioni, comprese le Scope 3, entro il 2050. La società è inoltrecome, ad esempio, la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), funzionale anche alla tutela della competitività delle industrie hard to abate.