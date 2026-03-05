Snam, Scornajenchi: affrontiamo in modo pragmatico le sfide poste dall'attuale contesto globale

Snam

(Teleborsa) - "Investiamo 14 miliardi di euro entro il 2030 per creare un, sicuro e competitivo. Stiamo affrontando in modo pragmatico le sfide poste dall'attuale contesto globale, con una domanda di energia prevista in crescita nel medio-lungo termine e con il gas che continuerà a svolgere un ruolo centrale, come vettore di bilanciamento energetico fondamentale per preservare l'affidabilità e l'adeguatezza del sistema, come emerge dal nostro nuovo scenario basato sull’evoluzione tecnologica", ha dichiarato, che presenterà oggi a Milano i risultati dell'anno 2025 e il piano strategico al 2030."Rafforzeremo le nostre ie gestiremo in modo proattivo ildi partecipate per creare valore per tutti i nostri stakeholder, facendo leva sull'innovazione tecnologica, sull'esperienza delle nostre persone e su un impegno ancora più forte nella sostenibilità e nel coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali. Partiamo da basi solide, come confermano i risultati particolarmente positivi dell'anno 2025, sostenuti da robusti ricavi regolati e da una posizione finanziaria netta migliore rispetto alla guidance comunicata. Questi solidi fondamentali sosterranno il nostro percorso verso una vera", ha aggiunto.