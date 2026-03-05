Milano 12:33
Snam, Scornajenchi: energia elemento di indipendenza e libertà per i Paesi

Energia, Finanza
(Teleborsa) - "Energia non è un fattore commerciale ma elemento di indipendenza e libertà per i Paesi". Lo ha sottolineato l'Ad di Snam, Agostino Scornajenchi, presentando agli analisti le linee strategiche del gruppo al 2030.

Commentando l'attuale crisi geopolitica e la chiusura dello Stretto di Hormuz, il Ceo ha osservato: "il gas in arrivo dal Qatar è circa 7 miliardi di metri cubi su 62 complessivi consumati in Italia. Tutti i cargo GNL previsti per marzo sono confermati, stiamo parlando di un ammontare limitato di volumi, non vedo criticità nel breve termine".

Guardando un po' più in là, ha aggiunto Scornajenchi, "dovremo gestire gli stoccaggi: siamo in un momento della stagione dove normalmente gli operatori, con i prezzi più bassi, iniettano gas per la stagione successiva. Dobbiamo capire cosa accadrà se i prezzi rimarranno alti, questo dipende da quanto durerà la crisi e dovremo gestirne gli effetti, ma su questo possiamo lavorare nel medio termine".

"Bisogna dare merito al governo di aver proposto una serie di misure per ridurre costo energia e in particolare l’aver messo in discussione il meccanismo dell’Ets", ha concluso l'Ad di Snam.
