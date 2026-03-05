Snam, Scornajenchi: energia elemento di indipendenza e libertà per i Paesi

Snam

(Teleborsa) - "non è un fattore commerciale maper i Paesi". Lo ha sottolineato l'Ad di, presentando agli analisti le linee strategiche del gruppo al 2030.Commentando l'attuale crisi geopolitica e la chiusura dello Stretto di Hormuz, il Ceo ha osservato: "il gas in arrivo dal Qatar è circa 7 miliardi di metri cubi su 62 complessivi consumati in Italia., stiamo parlando di un ammontare limitato di volumi,".Guardando un po' più in là, ha aggiunto Scornajenchi, "dovremo: siamo in un momento della stagione dove normalmente gli operatori, con i prezzi più bassi, iniettano gas per la stagione successiva. Dobbiamo capire, questo dipende da quanto durerà la crisi e dovremo gestirne gli effetti, ma su questo possiamo lavorare nel medio termine"."Bisogna dare merito al governo di aver proposto una serie die in particolare l’aver", ha concluso l'Ad di Snam.