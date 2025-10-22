Ubaldi Costruzioni, AD: puntiamo ad accrescere il backlog con lavori a più alto margine





(Teleborsa) - "La guidance per il 2025 che abbiamo dato al mercato esprime une un. Puntiamo a fare numeri più o meno medi rispetto a quelli che abbiamo fatto. Siamo in linea con i numeri della ricerca di Envent e abbiamo fiducia di poterli raggiungere con serenità". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana."Siamo riusciti acosì come avevamo previsto rispetto al, pur con tutte le difficoltà che il nostro tipo di lavoro comporta nell'esecuzione dei cronoprogrammi. Oltretutto, il backlog (l'hard backlog) è in crescita rispetto a quello dell'anno scorso. Pensiamo di portarlo a cifre importanti entro fine anno".Riguardo alla, per la quale Ubaldi Costruzioni è risultata prima aggiudicataria, l'Ad ha precisato "stiamo producendo gli incartamenti per fare in modo che si passi dall'aggiudicazione definitiva al contratto. L'idea è quella di. Al momento abbiamo tenuto fuori dal backlog questa commestta, perché, come dicevo prima, teniamo conto solo dei contratti firmati, però, insomma, c'è un'aggiudicazione definitiva. Il lavoro è importante, perché la nostra è una. Cifra che ci consentirebbe già di".Guardando al, "porremo finire a queie daremo seguito alla, ai cronoprogrammi e a tutti i lavori che abbiamo nel backlog. Puntiamo con forza a poterin particolar modo sui lavori che ci interessano di più, come quelli relativi ai. Puntiamo a lavori a più, che ci consentirebbero di tenere comunque sempre un', che girino", ha concluso Massimo Ubaldi.