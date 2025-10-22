Milano 16:58
Ubaldi Costruzioni, AD: puntiamo ad accrescere il backlog con lavori a più alto margine
(Teleborsa) - "La guidance per il 2025 che abbiamo dato al mercato esprime un valore della produzione in una forbice di 45-47 milioni e un EBITDA tra gli 8,2 e i 9,3 milioni. Puntiamo a fare numeri più o meno medi rispetto a quelli che abbiamo fatto. Siamo in linea con i numeri della ricerca di Envent e abbiamo fiducia di poterli raggiungere con serenità". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.

"Siamo riusciti a tenere in linea la produzione così come avevamo previsto rispetto al backlog importante che avevamo già dall'inizio dell'anno, pur con tutte le difficoltà che il nostro tipo di lavoro comporta nell'esecuzione dei cronoprogrammi. Oltretutto, il backlog (l'hard backlog) è in crescita rispetto a quello dell'anno scorso. Pensiamo di portarlo a cifre importanti entro fine anno".



Riguardo alla gara Anas per il potenziamento della Salaria, per la quale Ubaldi Costruzioni è risultata prima aggiudicataria, l'Ad ha precisato "stiamo producendo gli incartamenti per fare in modo che si passi dall'aggiudicazione definitiva al contratto. L'idea è quella di poter essere operativi in cantiere tra i mesi di luglio e settembre del 2026. Al momento abbiamo tenuto fuori dal backlog questa commestta, perché, come dicevo prima, teniamo conto solo dei contratti firmati, però, insomma, c'è un'aggiudicazione definitiva. Il lavoro è importante, perché la nostra è una quota di 45 milioni. Cifra che ci consentirebbe già di superare i 230 milioni di backlog in corso".

Guardando al 2026, "porremo finire a quei pochi interventi che prevedevamo il PNRR e daremo seguito alla contrattualistica, ai cronoprogrammi e a tutti i lavori che abbiamo nel backlog. Puntiamo con forza a poter accrescere il backlog in particolar modo sui lavori che ci interessano di più, come quelli relativi ai dissesti idrogeologici e ai ripristini fluviali. Puntiamo a lavori a più alto margine, che ci consentirebbero di tenere comunque sempre un'Ebitdà su livelli importanti, che girino intorno al 20%", ha concluso Massimo Ubaldi.
