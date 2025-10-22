Ubaldi Costruzioni, AD: puntiamo ad accrescere il backlog con lavori a più alto margine

(Teleborsa) - "La guidance per il 2025 che abbiamo dato al mercato esprime un valore della produzione in una forbice di 45-47 milioni
e un EBITDA tra gli 8,2 e i 9,3 milioni
. Puntiamo a fare numeri più o meno medi rispetto a quelli che abbiamo fatto. Siamo in linea con i numeri della ricerca di Envent e abbiamo fiducia di poterli raggiungere con serenità". Lo ha detto a Teleborsa Massimo Ubaldi, Amministratore Delegato di Ubaldi Costruzioni
, in occasione della sesta edizione di NextGems, l'investor conference dedicata alle società di piccola capitalizzazione quotate su Borsa Italiana.
"Siamo riusciti a tenere in linea la produzione
così come avevamo previsto rispetto al backlog importante che avevamo già dall'inizio dell'anno
, pur con tutte le difficoltà che il nostro tipo di lavoro comporta nell'esecuzione dei cronoprogrammi. Oltretutto, il backlog (l'hard backlog) è in crescita rispetto a quello dell'anno scorso. Pensiamo di portarlo a cifre importanti entro fine anno".
Riguardo alla gara Anas per il potenziamento della Salaria
, per la quale Ubaldi Costruzioni è risultata prima aggiudicataria, l'Ad ha precisato "stiamo producendo gli incartamenti per fare in modo che si passi dall'aggiudicazione definitiva al contratto. L'idea è quella di poter essere operativi in cantiere tra i mesi di luglio e settembre del 2026
. Al momento abbiamo tenuto fuori dal backlog questa commestta, perché, come dicevo prima, teniamo conto solo dei contratti firmati, però, insomma, c'è un'aggiudicazione definitiva. Il lavoro è importante, perché la nostra è una quota di 45 milioni
. Cifra che ci consentirebbe già di superare i 230 milioni di backlog in corso
".
Guardando al 2026
, "porremo finire a quei pochi interventi che prevedevamo il PNRR
e daremo seguito alla contrattualistica
, ai cronoprogrammi e a tutti i lavori che abbiamo nel backlog. Puntiamo con forza a poter accrescere il backlog
in particolar modo sui lavori che ci interessano di più, come quelli relativi ai dissesti idrogeologici
e ai ripristini fluviali
. Puntiamo a lavori a più alto margine
, che ci consentirebbero di tenere comunque sempre un'Ebitdà su livelli importanti
, che girino intorno al 20%
", ha concluso Massimo Ubaldi.