Milano 14:25
45.685 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:25
10.137 -0,03%
Francoforte 14:24
25.438 +0,13%

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari
Il Settore costruzioni a Milano crolla dell'1,59%, scendendo fino a 75.077,71 punti.
