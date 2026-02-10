Ubaldi Costruzioni, backlog al 31 dicembre 2025 sale a 212,8 milioni di euro

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, ha comunicato che il, evidenziando una forte crescita del portafoglio ordini e confermando la capacità della società di acquisire nuove commesse in coerenza con il proprio piano di sviluppo.Il portafoglio ordini comprende complessivamente, e presenta un'elevata diversificazione sia in termini di tipologia di intervento sia di clientela. Le commesse pubbliche rappresentano circa l'80,5% del totale, mentre le iniziative private a finanziamento pubblico incidono per il 16,4%; la restante quota, pari al 3,1%, è riconducibile a progetti privati.Dal punto di vista tecnico, le attività in corso risultano distribuite tra(44,5%),(24,1%) ed(25,8%), cui si affiancano opere idrauliche (5,1%) e marittime (0,5%). Tale composizione riflette il posizionamento storico della Società e le principali aree di specializzazione di Ubaldi Costruzioni.Con riferimento alle, la pipeline al 31 dicembre 2025 ammonta complessivamente a 106,5 milioni di euro e include opportunità in fase di valutazione, presentazione dell'offerta o in attesa di aggiudicazione. In particolare, circa 76,3 milioni si riferiscono a gare per le quali Ubaldi Costruzioni ha già presentato offerta ed è attualmente in attesa dell'esito. Le opportunità in pipeline risultano pienamente coerenti con il profilo tecnico-operativo della società e includono, in alcuni casi, procedure sviluppate in partnership con primari operatori del settore."I dati su backlog e pipeline confermano la solidità del percorso di sviluppo intrapreso, e offrono una visibilità crescente sull'andamento futuro delle attività - ha commentato l'- La qualità delle commesse in portafoglio e il volume delle opportunità in gara testimoniano l'efficacia del nostro posizionamento tecnico e della struttura organizzativa. Proseguiamo nell'attuazione di una strategia focalizzata sulla selezione di progetti sostenibili e coerenti con gli obiettivi di crescita della società".