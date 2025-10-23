Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 17 siti: totale sale a 1.460

(Teleborsa) -ha ordinato l'tramite cui vengono abusivamente offerti servizi su strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 10 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dalrelativamente all'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dallarelativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.Di seguito iper i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: "Activ Markets" (siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org e relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com);"Geneveinves" (sito internet www.geneveinves.com); "NordaLeur" (sito internet www.nordalueur.com e relativa pagina https://webtrader.tplatform-cengine.com); "Soria Limited" (sito internet https://soria-limited-ltd.com e relativa pagina https://inv.sorialimited.com); "MRX Capital Trading" (sito www.mrxcapitaltrading.com e relativa pagina https://trading-area.mrxwebtrading.com); "Gradiopexo" (sito https://gradiopexo.com e relativa pagina https://webtrader.expedit-snow.com); "RYR888" (sito https://ryr888.it); "DFH258" (sito https://dfh258.it); "DXZ175" (sito https://dxz175.it); "JMY999" (sito https://jmy999.it); "DSG158" (sito https://dsg158.it); "WES218" (sito https://wes218.it); "GJG258" (sito https://gjg258.it); "CFSD123" (sito https://cfsd123.it); "R4MOX" (sito https://r4mox.it); "DFG789" (sito https://dfg789.it).Sale, così, aildalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.