Abusivismo finanziario, CONSOB oscura 17 siti: totale sale a 1.460

(Teleborsa) - CONSOB
ha ordinato l'oscuramento di 17 nuovi siti web
tramite cui vengono abusivamente offerti servizi su strumenti finanziari o abusivamente prestati servizi per le cripto-attività. In particolare, CONSOB ha ordinato l'oscuramento di 7 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 10 siti mediante i quali vengono abusivamente prestati servizi per le cripto-attività.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal Decreto Crescita
relativamente all'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi nonché dei poteri introdotti dalla disciplina MiCAR
relativamente all'oscuramento dei siti internet mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Di seguito i siti
per i quali la CONSOB ha disposto l'oscuramento: "Activ Markets" (siti internet https://activ-markets.com e https://activma.org e relative pagine https://client.activ-markets.com e https://webtrader.acmarkets-webtraderplatform.com);
"Geneveinves" (sito internet www.geneveinves.com); "NordaLeur" (sito internet www.nordalueur.com e relativa pagina https://webtrader.tplatform-cengine.com); "Soria Limited" (sito internet https://soria-limited-ltd.com e relativa pagina https://inv.sorialimited.com); "MRX Capital Trading" (sito www.mrxcapitaltrading.com e relativa pagina https://trading-area.mrxwebtrading.com); "Gradiopexo" (sito https://gradiopexo.com e relativa pagina https://webtrader.expedit-snow.com); "RYR888" (sito https://ryr888.it); "DFH258" (sito https://dfh258.it); "DXZ175" (sito https://dxz175.it); "JMY999" (sito https://jmy999.it); "DSG158" (sito https://dsg158.it); "WES218" (sito https://wes218.it); "GJG258" (sito https://gjg258.it); "CFSD123" (sito https://cfsd123.it); "R4MOX" (sito https://r4mox.it); "DFG789" (sito https://dfg789.it).
Sale, così, a 1.460
il numero dei siti complessivamente oscurati
dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.