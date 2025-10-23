Milano 9:53
Air France-KLM acquisisce il 2,3% della canadese WestJet

Finanza
(Teleborsa) - Air France-KLM ha annunciato di aver completato l’acquisizione di una quota del 2,3% nella compagnia aerea canadese WestJet, un’operazione inizialmente comunicata il 9 maggio 2025.

La partecipazione è stata acquistata da Delta Air Lines, partner di Air France-KLM nella joint venture transatlantica, che possedeva una quota minoritaria del 15% in WestJet. La transazione fa parte di un più ampio accordo che include anche Korean Air, che ha rilevato una partecipazione del 10%.

L’intera operazione, chiusa il 22 ottobre 2025, comporta un trasferimento complessivo del 25% del capitale di WestJet: Delta Air Lines detiene ora il 12,7%, Korean Air il 10% e Air France-KLM il 2,3%. Le quote sono state acquistate da fondi e co-investitori affiliati a Onex Partners, attuale azionista di controllo della compagnia canadese.
