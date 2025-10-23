Air France-KLM acquisisce il 2,3% della canadese WestJet

Air France-KLM

(Teleborsa) -ha annunciato di aver completato l’di una quota delnella compagnia aerea canadese, un’operazione inizialmente comunicata il 9 maggio 2025.La partecipazione è stata acquistata da, partner di Air France-KLM nella joint venture transatlantica, che possedeva una quota minoritaria del 15% in WestJet. La transazione fa parte di un più ampio accordo che include anche, che ha rilevato una partecipazione del 10%.L’intera operazione, chiusa il 22 ottobre 2025, comporta un trasferimento complessivo del 25% del capitale di WestJet: Delta Air Lines detiene ora il 12,7%, Korean Air il 10% e Air France-KLM il 2,3%. Le quote sono state acquistate daaffiliati a, attuale azionista di controllo della compagnia canadese.