Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
La situazione di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,7973. Supporto visto a quota 0,7932. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,8014.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)