Bonus auto, click day al via con una pioggia di richieste

(Teleborsa) -messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. All'apertura della piattaforma gestita da Sogei c'è stato unrichieste, che in sei ore ha praticamente esaurito il plafond ricavato dalla rimodulazione del PNRR.A circa sei ore dall'avvio delsono statiper una cifra pari a, sui complessivi. L'andamento delle richieste delle prime ore ha superato ampiamente il target previsto dal Ministero, che prevedeva di arrivare entro il primo semestre 2026 all'acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero.per l'acquisto di un'auto elettrica da parte deiche abbiano un Isee non superiore ai 40mila euro, mentre per leè previsto un contributoper l'acquisto di veicoli commerciali. Per accedere al contributo, sarà necessario5. Per evitare i "furbetti" è previsto che chi richiede l'incentivo sia primo intestatario dell'auto da rottamare da almeno sei mesi.Il sostegno però ècon residenza o sede legale in(città di oltre 50.000 abitanti) s. I comuni interessati, che sono circa, sono stati individuati dall'Istat a seguito della richiesta del MASE di aggiornamento degli elenchi (ai 1.892 comuni presenti nei vecchi elenchi se ne sono aggiunti altri 368), mentre restano fuori dall'accesso al contributo la metà di italiani residenti in comuni non soggetti a pendolarismo.