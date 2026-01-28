Milano
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 15.42
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 23 gennaio
28 gennaio 2026 - 13.40
USA,
Richieste mutui nella settimana del 23 gennaio su base settimanale (WoW) -8,5%
, in calo rispetto al precedente +14,1%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
