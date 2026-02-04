Milano 14:44
46.872 +0,97%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:44
10.445 +1,26%
Francoforte 14:44
24.700 -0,33%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 30 gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 30 gennaio
USA, Richieste mutui nella settimana del 30 gennaio su base settimanale (WoW) -8,9%, in calo rispetto al precedente -8,5%.
Condividi
```