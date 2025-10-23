Milano 11:03
42.431 +0,52%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:03
9.556 +0,43%
Francoforte 11:03
24.081 -0,29%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,09%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 42.248,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,09%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,09%, a quota 42.248,71 in apertura.
Condividi
```