Milano 17:35
44.348 +0,07%
Nasdaq 20:03
24.685 +1,25%
Dow Jones 20:03
46.988 +0,92%
Londra 17:35
10.318 +0,55%
Francoforte 17:35
23.564 +0,50%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,1%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 17.041,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,1%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,1%, a quota 17.041,9 in apertura.
Condividi
```