Milano 13-mar
44.317 0,00%
Nasdaq 13-mar
24.381 -0,62%
Dow Jones 13-mar
46.558 -0,26%
Londra 13-mar
10.261 -0,43%
Francoforte 13-mar
23.447 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,05%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 53.791,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,05%)
Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato -0,05%, a quota 53.791,24 in apertura.
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