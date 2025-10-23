Milano
17:35
42.382
+0,41%
Nasdaq
18:00
25.034
+0,62%
Dow Jones
18:00
46.623
+0,07%
Londra
17:35
9.579
+0,67%
Francoforte
17:35
24.208
+0,23%
Giovedì 23 Ottobre 2025, ore 18.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,67%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,67%
Il FTSE 100 chiude la seduta a 9.578,57 punti
In breve
,
Finanza
23 ottobre 2025 - 17.43
Londra riporta un guadagno dello 0,67%, terminando a 9.578,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,93%
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,4%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,5%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,04%
Argomenti trattati
Londra
(259)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,67%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,6%
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,29%
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,24%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,23%
Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,36%
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,6%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto