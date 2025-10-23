Borsa Italiana, in crescita il controvalore degli scambi del 22/10/2025

(Teleborsa) - Al termine dell'ultima seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi è stato pari a 3,46 miliardi di euro, in rialzo del 4,40% rispetto ai precedenti 3,31 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.Tra i 681 titoli scambiati sul listino milanese, 258 azioni hanno chiuso l'ultima seduta in rialzo, mentre 368 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 55 azioni.