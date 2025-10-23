Milano 11:03
Borsa: Londra, apertura +0,15%

Borsa: Londra, apertura +0,15%
Indice FTSE-100 +0,15% a quota 9.529,59 dopo l'apertura.
