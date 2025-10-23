Centene in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria
, che tratta in perdita del 6,39% sui valori precedenti.
L'andamento di Centene
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Centene
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)