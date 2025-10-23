Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:01
25.038 +0,64%
Dow Jones 18:01
46.628 +0,08%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Migliori e peggiori
Centene in discesa a New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che tratta in perdita del 6,39% sui valori precedenti.

L'andamento di Centene nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Centene è in rafforzamento con area di resistenza vista a 34,17 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,14. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 35,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
