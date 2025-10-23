Milano 13:34
42.460 +0,59%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:34
9.574 +0,62%
Francoforte 13:33
24.149 -0,01%

Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement
Ribasso composto e controllato per la compagnia del cemento tedesca, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Condividi
```