Milano 11:06
42.423 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:06
9.557 +0,44%
Francoforte 11:06
24.083 -0,28%

Francoforte: balza in avanti Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Puma
(Teleborsa) - Seduta positiva per Puma, che avanza bene dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a +1,09% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```