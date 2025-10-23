Francoforte: balza in avanti Puma

(Teleborsa) - Seduta positiva per Puma
, che avanza bene dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,43%, rispetto a +1,09% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Puma
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 22,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,59. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)