Francoforte: calo per Puma

(Teleborsa) - Ribasso per Puma , che presenta una flessione del 3,59%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Puma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,69 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,48. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,4.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



