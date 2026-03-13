Francoforte: calo per Puma
(Teleborsa) - Ribasso per Puma, che presenta una flessione del 3,59%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Puma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 20,69 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,48. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```