Francoforte: balza in avanti Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili
, che avanza bene del 3,47%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Siemens Energy
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 97,97 Euro con area di resistenza individuata a quota 99,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 96,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)