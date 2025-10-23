Milano 11:09
42.426 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:09
9.561 +0,48%
Francoforte 11:09
24.073 -0,33%

Madrid: scambi in positivo per Repsol

Migliori e peggiori
Madrid: scambi in positivo per Repsol
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo di Repsol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,28 Euro e primo supporto individuato a 15,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```