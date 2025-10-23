Madrid: scambi in positivo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

Ibex 35

utility spagnola

Repsol

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,64% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,28 Euro e primo supporto individuato a 15,06. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)