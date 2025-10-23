MAIRE vede ricavi e margini 2025 nella fascia alta del range dopo 9 mesi in crescita

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha chiuso iconpari a 5,2 miliardi di euro, in aumento del 26,7%, grazie alla progressione costante dei progetti in corso di esecuzione. L'è pari a 358,1 milioni di euro, in crescita del 33,2%, sostenuto dai maggiori ricavi e da una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 6,8%, con un incremento di 30 punti base, anche per il contributo di servizi a più alto valore aggiunto generati da NEXTCHEM.Il Risultato Operativo () è pari a 308,9 milioni di euro, in crescita del 38,2%, con un margine del 5,9%, in aumento di 50 punti base. La gestione finanziaria esprime oneri netti per 8,2 milioni, sostanzialmente in linea. L'è pari a 204,8 milioni di euro, in crescita del 41,8%, con un'incidenza sui ricavi del 3,9%, in aumento di 40 punti base.Leal 30 settembre 2025 sono pari a 342,5 milioni di euro, rispetto a 375,1 milioni al 31 dicembre 2024, al netto degli esborsi relativi a dividendi per 119,5 milioni, al programma di acquisto di azioni proprie per 63,4 milioni e agli investimenti. Le Disponibilità Nette Adjusted sono aumentate di 42,4 milioni rispetto ai €300,1 milioni al 30 giugno 2025, grazie alla generazione di cassa operativa che ha più che compensato gli esborsi nel trimestre. Gli investimenti, al netto dei disinvestimenti e incluse le componenti di prezzo differito e earn-out relative a operazioni di M&A, sono stati pari a 51,4 milioni, principalmente dedicati allo sviluppo interno e al rafforzamento delle nuove tecnologie e ai progetti di innovazione digitale.Lenei primi nove mesi del 2025 sono state pari a 5,8 miliardi di euro. In particolare, la business unit Sustainable Technology Solutions, guidata da NEXTCHEM, ha acquisito nuovi ordini per 325,3 milioni. La business unit Integrated E&C Solutions ha consuntivato nuovi ordini per 5,5 miliardi. Per effetto degli ordini acquisiti nel periodo, ildel Gruppo al 30 settembre 2025 raggiunge il valore di 13,9 miliardi di euro."Nei primi nove mesi dell'anno abbiamo registrato una crescita a doppia cifra e un significativo miglioramento della redditività - ha commentato il- Con un portafoglio ordini di quasi 14 miliardi di euro al 30 settembre e una solida pipeline di iniziative, siamo ben posizionati per affrontare l'evoluzione delle dinamiche di mercato e di mantenere una traiettoria di crescita sostenuta, supportata anche dall'ampia offerta tecnologica di NEXTCHEM. Il segmento downstream dell'energia continua a dimostrarsi resiliente, sostenuto da investimenti crescenti, sempre più focalizzati sulle attività di monetizzazione del gas. Grazie alla nostra eccellenza operativa e a una rigorosa disciplina esecutiva, siamo pronti a cogliere le opportunità future e a realizzare i nostri obiettivi strategici".Confermata ladi nuovi ordini per almeno 8 miliardi di euro nel 2025, mentre ricavi e marginalità sono attesi nella fascia alta del range.