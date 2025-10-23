Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 20:00
25.120 +0,97%
Dow Jones 20:00
46.781 +0,41%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: luce verde per Lam Research

Seduta decisamente positiva per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in rialzo del 4,49%.
