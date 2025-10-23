New York: seduta difficile per United Rentals

(Teleborsa) - Pressione sulla società di noleggio di attrezzature per l'industria edile e manifatturiera
, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,58%.
L'andamento di United Rentals
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di United Rentals
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, United Rentals
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 966,9 USD. Primo supporto a 890. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 863,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)