New York: spinge in avanti Lam Research

fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori

Nasdaq 100

Lam Research

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,49%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 151,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 140,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 133,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)