Parigi: scambi al rialzo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Avanza la compagnia petrolifera e del gas francese
, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che TotalEnergies
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a +2,11% dell'indice di Parigi
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,66 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)