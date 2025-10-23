Milano 13:36
42.454 +0,58%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:36
9.574 +0,62%
Francoforte 13:36
24.142 -0,04%

Parigi: scambi al rialzo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Avanza la compagnia petrolifera e del gas francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,99%, rispetto a +2,11% dell'indice di Parigi).


Allo stato attuale lo scenario di breve di TotalEnergies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 54,66 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 53,74. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,58.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
