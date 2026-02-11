TotalEnergies, utile 4° trimestre delude attese a 3,8 miliardi

TotalEnergies

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre con, scontando il calo delle quotazioni petrolifere. Il gruppo francese ha registrato un utile netto rettificato diper il trimestre, in calo del 13% rispetto ai 4,4 miliardi di dollari dell'anno precedente , che risulta anche inferiore aidagli analisti., ma gli utili della divisione E&P sono diminuiti del 21,6% a 1,8 miliardi di dollari, riflettendo il calo dei prezzi del petrolio. Gli utili derivanti dalla raffinazione e dai prodotti chimici inv3ece sono più che triplicati, salendo del 215% a 1 miliardo di dollari, grazie a margini più solidi., la società ha registrato undi dollari, in calo del 15% su base annua a causa del calo del prezzo del petrolio, mentre il flusso di cassa pari a quasi 28 miliardi di dollari è diminuito del 7% su base annua, beneficiando della crescita della produzione.TotalEnergies pianifica undel 2026, mentre punta a riacquistare azioni per un valore compreso tra 3 e 6 miliardi di dollari nell'arco dell'intero esercizio. Il gruppo ha mantenuto un dividendo trimestrale invariato a 0,85 euro per azione.