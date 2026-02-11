Milano 10:46
TotalEnergies, utile 4° trimestre delude attese a 3,8 miliardi

(Teleborsa) - TotalEnergies ha chiuso il quarto trimestre con utili inferiori alle attese, scontando il calo delle quotazioni petrolifere. Il gruppo francese ha registrato un utile netto rettificato di 3,8 miliardi di dollari per il trimestre, in calo del 13% rispetto ai 4,4 miliardi di dollari dell'anno precedente , che risulta anche inferiore ai 3,9 miliardi di dollari attesi dagli analisti.

La produzione è aumentata del 5%, ma gli utili della divisione E&P sono diminuiti del 21,6% a 1,8 miliardi di dollari, riflettendo il calo dei prezzi del petrolio. Gli utili derivanti dalla raffinazione e dai prodotti chimici inv3ece sono più che triplicati, salendo del 215% a 1 miliardo di dollari, grazie a margini più solidi.

Nel 2025, la società ha registrato un utile netto rettificato di 15,6 miliardi di dollari, in calo del 15% su base annua a causa del calo del prezzo del petrolio, mentre il flusso di cassa pari a quasi 28 miliardi di dollari è diminuito del 7% su base annua, beneficiando della crescita della produzione.

TotalEnergies pianifica un buyback del valore di 750 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026, mentre punta a riacquistare azioni per un valore compreso tra 3 e 6 miliardi di dollari nell'arco dell'intero esercizio. Il gruppo ha mantenuto un dividendo trimestrale invariato a 0,85 euro per azione.


