Milano 11:11
42.400 +0,45%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:11
9.558 +0,45%
Francoforte 11:11
24.060 -0,38%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata in aumento dell'1,42% rispetto alla chiusura precedente.
