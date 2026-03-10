Milano 13:51
45.016 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:51
10.403 +1,50%
Francoforte 13:50
23.912 +2,15%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
Giornata negativa per l'indice petrolifero a Milano, che continua la seduta a 25.473,1 punti, in calo dello 0,88%.
Condividi
```