Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo agroalimentare italiano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di NewPrinces
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,34 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,19. Il peggioramento di NewPrinces
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,85.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)