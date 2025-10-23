Milano 13:37
Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo agroalimentare italiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di NewPrinces è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,34 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,19. Il peggioramento di NewPrinces è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
