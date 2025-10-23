Milano 11:12
42.396 +0,44%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:12
9.556 +0,43%
Francoforte 11:12
24.036 -0,48%

Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un ribasso del 3,41%.

La tendenza ad una settimana di STMicroelectronics è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di chip, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24,9 Euro. Primo supporto visto a 24,16. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 23,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
