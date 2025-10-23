Milano 15:55
42.384 +0,41%
Nasdaq 15:55
25.011 +0,53%
Dow Jones 15:55
46.669 +0,17%
Londra 15:55
9.581 +0,69%
Francoforte 15:55
24.153 +0,01%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il FTSE Italia All-Share Financials

In rialzo il FTSE Italia All-Share Financials, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.726,81 punti.
