Milano 13:38
42.450 +0,57%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 13:38
9.574 +0,62%
Francoforte 13:38
24.136 -0,06%

Piazza Affari: scambi negativi per Cementir

Pressione sulla società cementiera, che tratta con una perdita del 2,03%.
