SITA lancia AeroCost Manager per ottimizzare il controllo dei costi nelle compagnie aeree

(Teleborsa) - Il, tuttavia, mentre il costo diretto dell'utilizzo degli aeromobili, con più partner, rappresenta più della metà delle spese delle compagnie aeree,. Tali processi manuali, infatti, sono soggetti a errori e, ancor peggio, a frodi intenzionali di terze parti.Per affrontare questo problema,, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciatounache offre una gestione delle spese in tempo reale e il controllo delle fatture per ogni dollaro versato nelle operazioni degli aeromobili. Questa soluzione è sviluppata con i, che permette di centralizzare e integrare i controlli sui costi di una compagnia aerea, convalidando le fatture e rilevando automaticamente eventuali sovraccarichi di prezzo."Tenere sotto controllo i costi nel settore dell'aviazione non è semplice, eppure è. Tuttavia, la maggior parte dei costi operative diretti è ancora gestita manualmente e non è centralizzata. Questo approccio non solo è inefficace ai fini del controllo dei budget, ma espone la compagnia aerea anche a inefficienze e, ancor peggio, a frodi di terze parti" ha spiegato. "SITA AeroCost Manager è une appositamente progettato per le compagnie aeree per controllare efficientemente i costi operativi. Una soluzione che massimizza e aumenta la redditività dei risultati finanziari dei vettori".a ha aggiunto "SITA AeroCost Manager integra la nostra soluzione KEOPS per, centralizzando i dati e monitorando costantemente i costi. Senza compromettere la funzionalità e la conformità, questo sistema offre calcoli accurati per qualsiasi aspetto, dalla pianificazione delle rotte e delle reti alle operazioni di volo, le spese post-volo e la gestione complessiva del budget"., dal costo carburante per un jet, che rappresenta oltre il 30% di ogni volo, ai servizi di assistenza a terra in aeroporto e alle relative tariffe, ai costi di navigazione e sorvoli, alle tasse di decollo e atterraggio, fino alle spese per il trasferimento e l’alloggio dell’equipaggio.Grazie ai, aiutando i team finanziari e di pianificazione delle reti a costruire budget accurati e valutare la redditività delle rotte in modo continuativo. Il sistema, calcolando i costi provvisori sulla base degli attuali dati operativi. Inoltre, il sistema rileva automaticamente sovraccarichi di prezzo e segnala discrepanze, generando reclami e note di credito.ha aggiunto: "Senza un controllo centralizzato e automatizzato della gestione delle fatture, questa diventa un centro di costo e non un punto di controllo, con verifiche deboli sulle fatture.L’elaborazione manuale genera errori semplici, mentre attività fraudolente possono aggiungere costi ingiustificati. SITA AeroCost Manager risolve questi problemi con una soluzione centralizzata e intelligente per la gestione delle fatture, che riduce i costi grazie all’automazione, eliminando sia gli errori umani involontari sia le frodi intenzionali da parte di terzi.