Airbus, Citi alza il rating a "Buy" e punta su difesa e nuovi aerei

(Teleborsa) - Le azioni dihanno registrato un rialzo del 2,1% dopo che gli analisti dihanno promosso il titolo del colosso aerospaziale europeo da "Neutral" a "", alzando il target price aNonostante i recenti ritardi nelle consegne e i dati deboli di inizio anno, gli analisti di Citi hanno sottolineato che le prospettive di guadagno a lungo termine restano solide. La traiettoria dirimane intatta, con l'obiettivo di raggiungere una quota di 75 velivoli a fusoliera stretta al mese, sostenuta da un robusto portafoglio ordini.Ad alimentare l'ottimismo sono anche il rafforzamento del, spinto dall'aumento della produzione dell'e della domanda dinel quadro del riarmo europeo, e il cambio favorevole dollaro-euro, che potrebbe aggiungere circa 8-10 euro per azione alla valutazione della società.Infine, Citi ha osservato che l'aumento dei prezzi del, anziché frenare il settore, potrebbe incentivare lea sostituire i vecchi modelli con jet moderni, capaci di risparmiare il 15-20% di carburante. Una scelta definita "molto attraente" dato che ilincide per circa il 30% sui costi operativi dei vettori.Lo S&P Global Platts indica che i prezzi delhanno già raggiunto picchi storici a(231,42 dollari/barile) e in Europa (1.259,75 dollari/tonnellata), segnando i massimi dall'inizio del conflitto russo-ucraino. Anche neglisi registra un balzo dell'11,4%. L'impennata, causata dai timori sulle, aggrava la pressione sui costi operativi delle compagnie aeree.