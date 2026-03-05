Milano 14:05
Airbus, Citi alza il rating a "Buy" e punta su difesa e nuovi aerei

(Teleborsa) - Le azioni di Airbus hanno registrato un rialzo del 2,1% dopo che gli analisti di Citi hanno promosso il titolo del colosso aerospaziale europeo da "Neutral" a "Buy", alzando il target price a 217 euro.

Nonostante i recenti ritardi nelle consegne e i dati deboli di inizio anno, gli analisti di Citi hanno sottolineato che le prospettive di guadagno a lungo termine restano solide. La traiettoria di produzione rimane intatta, con l'obiettivo di raggiungere una quota di 75 velivoli a fusoliera stretta al mese, sostenuta da un robusto portafoglio ordini.

Ad alimentare l'ottimismo sono anche il rafforzamento del segmento difesa, spinto dall'aumento della produzione dell'Eurofighter Typhoon e della domanda di elicotteri militari nel quadro del riarmo europeo, e il cambio favorevole dollaro-euro, che potrebbe aggiungere circa 8-10 euro per azione alla valutazione della società.

Infine, Citi ha osservato che l'aumento dei prezzi del petrolio, anziché frenare il settore, potrebbe incentivare le compagnie aeree a sostituire i vecchi modelli con jet moderni, capaci di risparmiare il 15-20% di carburante. Una scelta definita "molto attraente" dato che il carburante incide per circa il 30% sui costi operativi dei vettori.

Lo S&P Global Platts indica che i prezzi del jet fuel hanno già raggiunto picchi storici a Singapore (231,42 dollari/barile) e in Europa (1.259,75 dollari/tonnellata), segnando i massimi dall'inizio del conflitto russo-ucraino. Anche negli Stati Uniti si registra un balzo dell'11,4%. L'impennata, causata dai timori sulle forniture globali, aggrava la pressione sui costi operativi delle compagnie aeree.
