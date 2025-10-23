STM, per Consiglio Sorveglianza proposti Varricchio e Bellezza

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, ha annunciato le delibere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria che si terrà ad Amsterdam il 18 dicembre 2025.Le delibere proposte dalsono: la nomina dia membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato che scadrà alla fine dell'assemblea generale degli azionisti (AGM) 2028, in sostituzione di Maurizio Tamagnini, che ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Sorveglianza a marzo 2025; la nomina dia membro del Consiglio di Sorveglianza, per un mandato che scadrà alla fine dell'AGM 2028, in sostituzione di Paolo Visca, che ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Sorveglianza a ottobre 2025.